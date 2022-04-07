В Финляндии сообщили о подготовке заявки о вступлении в НАТО

Финляндия готовится в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает газета Iltalehti.

По информации издания, окончательное решение о подаче заявки на вступление в военный блок будет принято в первые две недели мая. При этом парламент проголосует по этому вопросу в самом конце его рассмотрения.

«В настоящее время создана отдельная рабочая группа партийных лидеров для подачи заявки на членство в НАТО, сигнализирующая руководству государства о том, что солидное большинство парламентских партий и членов парламента поддерживает заявку на членство», - сообщает источник.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут быть приняты в блок по упрощенной процедуре. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images