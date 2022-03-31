Финляндию могут принять в НАТО в ускоренном порядке

Финляндия может быть принята в НАТО в ускоренном порядке, если народ страны примет такое решение. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

«Вопрос о вступлении - это вопрос, который должен решать только народ этой страны. Если Финляндия примет такое решение, я полагаю, [в НАТО] это будет принято позитивно, мы сможем быстро договориться по протоколу о вступлении и быстро двигаться по пути [Финляндии] к членству в НАТО», - высказался генсек.

Столтенберг также отметил, что вооруженные силы Финляндии полностью соответствуют стандартам НАТО, поэтому их интеграция в военную систему блока не должна занять много времени. Фото pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images