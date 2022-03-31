Число русскоязычных в Финляндии максимально выросло в прошлом году

Число говорящих на других языках в Финляндии увеличилось быстрыми темпами – самыми впечатляющими за несколько десятилетий. Основной группой, чей родной язык не является финским, шведским или саамским, являются русскоязычные, пишет Yle.

Согласно информации Статистического центра, людей, родным языком которых является не финский, шведский или саамский, стало на 25 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом. Это самый быстрый рост за последние 40 лет.

Доля иноязычных по ситуации на конец 2021 года составляла 8,3 процента, что стало рекордным показателем за всю историю ведения статистики. Самой большой группой иноязычных сейчас являются люди, чей родной язык – русский. Также численность этой группы увеличилась больше всего в прошлом году. // Фото: Kurunen/pixabay.com