Финляндия снова продлила ограничения на въезд

Действие коронавирусных ограничений на финской границе продлили в очередной раз. Госсовет страны принял решение отсрочить свободный въезд до 8 мая, передает ТАСС.

- Пандемия все еще продолжается. Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений необходимо продлить до 8 мая,

- заявили в финском правительстве.

Напомним, ранее ограничения действовали до 10 апреля. Все, кто въезжает в Финляндию из государств, не входящих в Шенгенскую зону или ЕС, на границе должны предъявить сертификат о полном курсе вакцинации одобренными в Финляндии вакцинами или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев ковиде.

Требования не такие жесткие для въезжающих в страну членов семей финнов или их близких родственников. // Фото: countryscanner.ru