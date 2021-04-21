В Финляндии рассказали, когда начнут снимать ограничения на границе

Правительство Финляндии представило обновленный график постепенной отмены коронавирусных ограничений. Основные изменения касаются массовых культурных и спортивных мероприятий, занятий детей и молодежи. Премьер-министр Санна Марин объявила, что снятие ограничений возможно при благоприятном развитии эпидситуации, сообщает Yle. В плане отмены запретов также говорится о снятии ограничений на пересечение границы.

Министр внутренних дел Мария Охисало сообщила, что ограничения на границе будут сниматься постепенно. На первом этапе планируется снять ограничения при пересечений границ внутри Шенгенской зоны. Это должно произойти в мае-июне. Первыми границы откроют для жителей приграничных регионов на границе со Швецией. Послабление будет касаться рабочих поездок.

На вопрос журналиста о туристических поездках летом в Европу, премьер-министр ответила, что в ЕС разрабатывают «ковидные паспорта», который даст возможность путешествовать внутри Европы. Возможно, он начнет использоваться в конце июня. По словам финского премьер-министра, сейчас не время для путешествий в Европу из-за ухудшения эпидситуации во многих странах.

По информации «Интерфакс», в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами.

Напомним, с 15 апреля по 31 мая финны разрешили пересекать границу гражданам третьих стран, в том числе и России, для вывоза прогулочных судов. (фото patient-mt.ru)