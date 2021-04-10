В Финляндии раскрыли план по отмене ковидных ограничений

В Финляндии анонсировали план поэтапной отмены ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Между тем, конкретные сроки будут уточняться и корректироваться в зависимости от эпидситуации, передает Yle.

В Суоми рассчитывают вакцинировать 70% населения и таким образом сформировать коллективный иммунитет до июля-августа. Премьер-министр Санна Марин рассказала, что в свете нынешних цифр заражаемости в апреле можно было бы отменить чрезвычайное положение, открыть рестораны и бары и возобновить очное обучение в средней школе.

Финские власти надеются в мае разрешить внекласнные занятия детей, в том числе спортивные. В июне могли бы заработать кружки и спортивные секции для взрослых. В первую очередь разрешат занятия на открытом воздухе. Также в первый месяц лета предполагается облегчить поездки в другие страны Европы. Летом предполагается ослабить ограничения на массовые мероприятия.

Финские власти заявляют, что при составлении плана постепенной отмены ограничений старались вернуть возможность жить нормально в первую очередь детям и тем, кто сильнее всех пострадал от коронакризиса.

Отмечается, что снятие ограничений начнется только, когда заражаемость за последние две недели упадет ниже 50 случаев на 100 тысяч населения. В настоящее время этот показатель составляет 125,9. (фото profi.travel)