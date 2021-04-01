Названо количество русскоязычных жителей Финляндии

Количество иностранцев в Финляндии в 2020 году выросло более чем на 20 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическое ведомство Суоми.

Крупнейшей группой среди проживающих в Финляндии иностранцев являются носители русского языка. Их в Суоми 84 190 человек. На втором месте эстоноязычные (49 551) и на третьем - носители арабского языка (34 282).

Всего в Финляндии на конец 2020 года проживали 5 533 793 человека, из которых 432 847 (8%) говорили на иностранном в качестве родного.

Наибольшая доля иностранцев наблюдается во всех городах столичного региона: Вантаа - 22%, Эспоо - 19%, Хельсинки - 17%, уточняют специалисты. Фото twimg.com