Мужчина проплыл на одном дыхании подо льдом 175 метров

Мировой рекорд по самому длинному фридайвингу (прим.ред. подводное плавание с задержкой дыхания) подо льдом установили по соседству с Карелией.

В Финляндии французский спортсмен смог проплыть подо льдом 175 метров на одном вдохе. Мужчина задержал дыхание почти на три минуты. О рекорде написало РИА Новости со ссылкой на Upi.

Рекордсменом стал 36-летний Артур Гарен-Боэри, пятикратный чемпион по фридайвингу. Мужчина плыл без ласт и перчаток.

Гарен-Боэри побил рекорд чеха Давида Венцля, который в феврале проплыл подо льдом 80,9 метра. (фото fontanka.ru)