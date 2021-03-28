Жители Суоми получили рекордную компенсацию за украденные велосипеды

По соседству с Карелией возросло число краж велосипедов. Похищение велосипедов в Финляндии достигло максимума в прошлом году. Страховые выплаты за украденные велосипеды составили рекордные одиннадцать миллионов евро, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle.

За минувший год в страховые компании поступило 20 900 заявлений о пропаже велосипеда. Это почти на 20 процентов выше показателя 2019 года. В полицию о велосипедных кражах сообщили около 24 тысяч потерпевших.

Разницу в цифрах объясняют тем, что не все владельцы украденного велосипеда подают заявление о страховом возмещении. (фото potokmedia.ru)