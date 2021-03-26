На границе с Финляндией запахло большими деньгами

В ходе проведения таможенного осмотра легкового автомобиля «Шкода» было установлено, что у проживающего в Финляндии гражданина России при себе находились незадекларированные денежные средства, сообщает пресс-служба Карельской таможни.

Валюту на МАПП «Вяртсиля» обнаружила служебная собака.

Мужчина пояснил, что проживает в Финляндии, наличные денежные средства везет с собой для покупки автомобиля и дальнейшего проживания. Перемещаемую валюту не декларировал, так как не знал.

Сотрудниками таможенного поста было установлено, что общая сумма всей вывозимой валюты составляет 10 085 евро, 1 доллар (виден на снимке) США и 1 707 рублей, что по курсу Центробанка на день совершения правонарушения составило 12 268 долларов 12 центов США, что на 2 268,12 доллара больше, разрешенной к перемещению через границу без декларирования.

В результате 1865 евро и 500 рублей были изъяты в качестве предмета административного правонарушения. Возбуждено дело.

Ответственность за данное нарушение предусматривает штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета административного правонарушения.

Фото с сайта Северо-Западного таможенного управления