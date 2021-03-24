Нарушители пытались ввезти сыр из Финляндии в Карелию в тайниках

С начала недели на пункте пропуска «Вяртсиля» выявлены три случая сокрытия заграничных продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В первом случае водитель грузовика предъявил таможенникам пакет с пятью пачками сыра. Однако при проверке в автомобиле нашли еще три пачки - одну в чайнике, вторую в шкафчике и третью - в полке над пассажирским сиденьем. Водитель объяснил, что хотел съесть сыр самостоятельно.

Попались и два других водителя грузовиков. У одного нашли 12 килограммов сыра, у другого - восемь. Часть продукции также была размещена по тайникам.

В отношении всех нарушителей составлены протоколы.

В Карельской таможне напомнили, что ввозить в Россию можно только пять килограммов продуктов питания на человека, товары должны быть в заводской упаковке.