Нарушители пытались ввезти сыр из Финляндии в Карелию в тайниках
С начала недели на пункте пропуска «Вяртсиля» выявлены три случая сокрытия заграничных продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Карельской таможни.
В первом случае водитель грузовика предъявил таможенникам пакет с пятью пачками сыра. Однако при проверке в автомобиле нашли еще три пачки - одну в чайнике, вторую в шкафчике и третью - в полке над пассажирским сиденьем. Водитель объяснил, что хотел съесть сыр самостоятельно.
Попались и два других водителя грузовиков. У одного нашли 12 килограммов сыра, у другого - восемь. Часть продукции также была размещена по тайникам.
В отношении всех нарушителей составлены протоколы.
В Карельской таможне напомнили, что ввозить в Россию можно только пять килограммов продуктов питания на человека, товары должны быть в заводской упаковке.