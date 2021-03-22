В Финляндии готовятся ограничить перемещения граждан из-за Covid-19

Из-за распространения коронавируса правительство Финляндии готовит новые ограничительные меры в стране. В частности, в отдельных регионах Суоми будет введено обязательное ношение масок, а также ограничение на перемещения граждан. Об этом сообщают «Известия».

Ограничения коснутся тех мест, где ситуация с коронавирусом наиболее напряженная - нескольких городов столичного региона, включая Хельсинки, а также города Турку. Жителям будут разрешены прогулки на улице.

Срок действия ограничений может составить до трех недель, уточняется в законопроекте. Его предполагается представить на этой неделе. Фото im-g.pl