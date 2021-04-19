Финляндия готова активнее сотрудничать с Россией в развитии Арктики

Финляндия тесно сотрудничает с Россией, прежде всего в Мурманской и Ленинградской областях и Республике Карелия, сообщает «ПолитЭксперт».

Направления совместной работы весьма разнообразны — от предотвращения лесных пожаров до продвижения экотуризма и решения проблем, связанных с изменением климата. Как минимум девять крупных проектов, так или иначе, касаются сбережения и развития северных территорий, рассказала советник по вопросам окружающей среды отдела экономических связей посольства Финляндии в Москве Йоханна Лугрен.

"Мы готовы развивать сотрудничество с Россией",

— подчеркнула она.

Большинство проектов, которые сегодня реализуются, объединены комплексной программой «Коларктик», направленной на укрепление приграничного сотрудничества между Россией, Финляндией, Швецией и Норвегией. Программа финансируется странами-участницами, а также Европейским сообществом. Бюджет составляет около 63,4 млн евро. Изначально программа была рассчитана на 2014-2020 годы, но многие проекты решено было продолжить.

Например, осуществляется проект Salmonid Fish And Freshwater Rearl Mussel (Salmus), который предполагает сохранение водных экосистем, расширение сотрудничества и согласование общих методов оценки состояния ручьев и рек с особым акцентом на пресноводных моллюсках и рыбах семейства лососевых. Включает в себя пополнение базы знаний об их популяции и привлечение внимания северян к важности сохранения биоразнообразия. В проект, рассчитанный до февраля 2022 года, привлечено более 2 млн евро.

Еще одна программа, HazArctic (Geo-Bio Hazards in the Arctic Region), нацелена на анализ рисков и поиск решения различных экологических проблем в Арктическом регионе. Ученые проводят исследования стабильности экосистем закрытых и открытых месторождений, а также оценивают возможность утилизации и переработки отходов, которые образуются в процессе добычи полезных ископаемых. Реализуется с января 2019 года по декабрь 2021-го. Общий бюджет — почти 1,3 млн евро.

Масштабный проект Phenomena of Arctic Natura, стартовавший в марте 2019-го и рассчитанный до февраля 2022-го, направлен на осмысление арктической природы как уникального явления и привлечение внимания к ней, в том числе на туристическом рынке. Включает в себя проведение регулярных выставок в природоохранных и туристических центрах, создание станций наблюдения за природой и тематических аудиовизуальных шоу. Конечная цель — улучшение качества туризма и повышение уровня занятости местных жителей в этом секторе экономики. Общий бюджет превышает 2,6 млн евро.

Чтобы путешественники и бизнес-компании могли быстрее пересекать границы, с марта 2019 года была запущена программа по преобразованию таможенных пунктов. К февралю 2022-го они должны быть реконструированы, чтобы отвечать последним техническим требованиям. На реализацию выделено почти почти 11,5 млн евро.

Улучшение транспортных связей между соседними регионами принесет ощутимую пользу и жителям, и бизнесу, и туризму, уверены авторы инициативы.

Фото с сайта politexpert.net