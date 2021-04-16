16 апреля 2021, 20:09
Финляндия

В Финляндии высоко оценили российскую вакцину «Спутник V»

Газета «Хельсингин Саномат» опубликовала мнение финского министра о препарате

Финляндия собирается провести переговоры о получении вакцины «Спутник V», сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на статью в газете Helsingin Sanomat.

Финские эксперты считают российскую вакцину очень хорошей. Однако, насколько можно понять из текста, страна, как член Евросоюза должна согласовать использование препарата, официально не принятого в Европе, на свой территории.

Фото с личной страницы

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Финляндия
вакцина от коронавируса
вакцина
«Спутник V»
Европа
Евросоюз
михаил охлопков
министр здравоохранения Карелии