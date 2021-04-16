В Финляндии высоко оценили российскую вакцину «Спутник V»

Финляндия собирается провести переговоры о получении вакцины «Спутник V», сообщил на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков со ссылкой на статью в газете Helsingin Sanomat.

Финские эксперты считают российскую вакцину очень хорошей. Однако, насколько можно понять из текста, страна, как член Евросоюза должна согласовать использование препарата, официально не принятого в Европе, на свой территории.

Фото с личной страницы