31 января 2023, 09:16
Финляндия

В Финляндии понадеялись вступить в НАТО в июле

Глава МИД Суоми обозначил срок вхождения страны в Североатлантический альянс

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто обозначил вероятный срок вступления его страны и Швеции в НАТО. Слова чиновника приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я по-прежнему рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе в июле как важную веху, когда, я надеюсь, обе страны будут приняты в качестве членов НАТО»,

- отметил Хаависто.

Министр заявил, что Финляндия и Швеция в переговорах о вступлении в НАТО подчеркивают, что безопасность этих стран идет рука об руку. // Фото: unsplash.com

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Швеция