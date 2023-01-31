В Финляндии понадеялись вступить в НАТО в июле

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто обозначил вероятный срок вступления его страны и Швеции в НАТО. Слова чиновника приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я по-прежнему рассматриваю саммит НАТО в Вильнюсе в июле как важную веху, когда, я надеюсь, обе страны будут приняты в качестве членов НАТО»,

- отметил Хаависто.

Министр заявил, что Финляндия и Швеция в переговорах о вступлении в НАТО подчеркивают, что безопасность этих стран идет рука об руку. // Фото: unsplash.com