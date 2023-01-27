Процедуру предоставления убежища россиянам приостановили в Финляндии

Убежище бежавшим в Финляндию россиянам временно перестали предоставлять. Речь идет о тех, кто уехал из страны после объявления частичной мобилизации, передает РИА Новости.

Финская миграционная служба (Migri) принимает заявки, но пока не рассматривает их. В данный момент обновляют данные, оценивают перспективу возвращения в РФ тех, кому откажут в получении убежища.

Миграционная служба намерена убедиться, чтобы «никто не был возвращен в страну, где ему может грозить смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение».

Также финны выясняют у Европейского агентства по предоставлению убежища, можно ли это делать в отношении людей лишь на основании их нежелания участвовать в СВО. // фото: pixabay.com