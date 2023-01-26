Финский театр открылся в соседнем с Карелией регионе

Петербургская премьера спектакля «Äänettömyys/Молчание» пройдет 30 января. Впервые постановку представили зрителям в Петрозаводске, пишет «Фонтанка».

Спектакль станет первым публичным событием Финского театра Санкт-Петербурга - Pietarin suomenkielinen teatteri. Его создали по пьесе драматурга из Венгрии Милоша Хубаи. Режиссер - Сеппо Кантерво. Спектакль идет на русском и финском языках. Основная тема – право на сохранение идентичности коренных народов.

Финский театр будет ставить классическую и современную драму на финском языке, проводить лекции, воркшопы и семинары. До его создания единственным профессиональным театром, работающим на национальных языках, был Национальный театр Карелии. // фото: Финский театр Петербурга/Ольга Миловидова/ВКонтакте