Финляндия намерена не ждать Швецию

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны могут пересмотреть планы на вступление в НАТО отдельно от Швеции, передает агентство «Известия» информацию интернет-издания YLE.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени. Нужно оценивать ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе помешало бы прогрессу Швеции в проекте? Пока рано об этом говорить»,

- отметил он.

По словам дипломата, вступление Финляндии и Швеции в североатлантический блок будет отложено как минимум до выборов в Турции – до середины мая. До этого планируется проведение трехсторонней встречи в начале весны. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее предупредил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки от Турции в этом вопросе после проведенной в Стокгольме официально разрешенной скандальной акции с сожжением Корана.

Напомним, «Петрозаводск говорит» передал поручение министра обороны России Сергея Шойгу о создании Армейского корпуса в Карелии. Другими словами, это усиление боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН. // фото: unsplash.