Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 миллионов евро

Новые меры применяют в отношении России в соседней Финляндии. Там заморозили российские активы на сумму 187 миллионов евро. Этим занимается управление по взысканию долгов, по данным Yle.fi передает информационный портал «Известия».

Как отметила начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность. Кроме того, Еврокомиссия продолжает работу над законодательством для изъятия и конфискации российских активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Напомним, в сентябре власти Финляндии уже арестовали имущество российских граждан на 189 млн евро. Аресты были наложены на собственность физических лиц и организаций, включенных в санкционный список Евросоюза. Всего было принято около 200 решений о временном или постоянном аресте имущества. // фото: pxhere.