В Финляндии начались серьезные перебои с движением поездов

В субботу, 6 января, по всей Финляндии с задержками следовали несколько пассажирских составов, при этом поезда опаздывали от 15 минут до трех с половиной часов, сообщает Ilta-Sanomat.

Сильно опаздывают поезда, следующие из Хельсинки на север страны — в Рованиеми и Колар, при этом экспресс № 263 из Хельсинки в Колар отстает от расписания на 3 часа 40 минут. В железнодорожной компании VR сообщили об отмене одного из вечерних поездов из Тампере в Хельсинки.

Ранее жителей страны предупреждали, что в Финляндии будет отменено около 20 поездов до конца недели из-за сильного холода и гололеда, которые "создали проблемы для парка поездов".

Тем, кто приобрел билеты на отмененные поезда, предложили воспользоваться другими рейсами или автобусными маршрутами, говорится в публикации. // Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuvaтор.