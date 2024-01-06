Лидер националистов Финляндии назвал потерю Карелии несправедливой

Исторической несправедливостью считает вхождение части Карелии в состав России лидер финской ультраправой партии «Истинные финны». Об этом Юсси Халла-ахо заявил в эфире Yle 5 января.

Халла-ахо баллотируется на пост президента страны на выборах 28 января. Он высказался за разрыв отношений с Россией и укрепление партнерства в Великобританией и США.

- Я не считаю реалистичной возможность вернуть Карелию в состав Финляндии, но потеря этих территорий была исторической несправедливостью,

- сказал политик.

Так он ответил на вопрос зрителя о том, должна ли Финляндия стремиться вернуть себе часть Карелии. // фото: pixabay.com