В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века

Температурный рекорд XXI века был установлен в Финляндии в ночь на 5 января. В районе аэропорта Энонтекие зафиксировали минус 44,3 градуса, передает РИА Новости, ссылаясь на финский метеорологический институт.

- Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекие температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию,

– сказано в сообщении.

Аэропорт Энонтекие находится в Лапландии. Климат здесь холодный, средние годовые температуры самые низкие в Финляндии. // фото: pixabay.com