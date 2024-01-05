05 января 2024, 15:05
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века
В финском аэропорту Энонтекие температура воздуха ночью опустилась до минус 44 градусов
Температурный рекорд XXI века был установлен в Финляндии в ночь на 5 января. В районе аэропорта Энонтекие зафиксировали минус 44,3 градуса, передает РИА Новости, ссылаясь на финский метеорологический институт.
- Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекие температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию,
– сказано в сообщении.
Аэропорт Энонтекие находится в Лапландии. Климат здесь холодный, средние годовые температуры самые низкие в Финляндии. // фото: pixabay.com