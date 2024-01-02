Финны ожидают продолжения кризиса с мигрантами на границе

Финская сторона ожидает продолжения кризиса с беженцами на границе с Россией.

«Пограничная служба также ожидает, что <…> миграция из России в Финляндию в той или иной форме продолжится и после 14 января 2024 года», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Возобновление движения через погранпереходы и ситуация будут зависеть от решения правительства, которое будет принято позднее.

Автомобильные пункты пропуска на границе закрыты, но осуществляется железнодорожное сообщение через погранпункт в Вайниккале. Сухопутная граница между странами закрыта до 14 января. // фото wirestock/ freepik.com