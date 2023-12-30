Большинство городов в Финляндии отказались от салютов на Новый год

В большинстве крупных городов Финляндии не будет традиционного фейерверка на Новый год. Из 20 городов лишь в семи не станут отказываться от традиционного салюта. Это Турку, Ювяскюля, Йоэнсуу, Лаппеенранта, Сейняйоки, Рованиеми и Миккели, сообщает Yle со ссылкой на издание Uutissuomalainen.

Салюты не будут греметь в Оулу, Тампере, Куопио, Лахти и других. В Хельсинки вместо салюта устроят пиротехническое шоу.

Отмечается, что салюты вызывают стресс у домашних животных и вредят окружающей среде.

Напомним, в Петрозаводске отказались не только от салюта, но и массовых гуляний в новогоднюю ночь. // фото wirestock/ freepik.com