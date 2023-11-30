В этом году Карелия побила рекорд по дорожному строительству

Карелия вошла в топ-10 регионов-лидеров по достижению наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Москве в рамках «Транспортной недели» заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин вручил премьер-министру Александру Чепику символический «Золотой каток» и диплом всей команде Республики Карелия.

У нас сложилась хорошая традиция подведения итогов работы по нацпроекту и вручения наград лидерам отрасли. Причем некоторые регионы награждаются уже не первый год, сохраняя высокие показатели работы. Так, дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта в этом году вручаются Архангельской, Белгородской, Тамбовской, Курганской, Ленинградской, Саратовской областям, городу Севастополю, Чеченской Республике, Республике Карелия и Кабардино-Балкарской Республике. Формирование комфортной безопасной городской среды, а также развитие агломераций – это ключевые задачи стройкомплекса России. Мы выполняем поставленную президентом задачу – ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян. Благодарю всех за эту работу. Уверен, что с тем мощным финансово-организационным заделом, который у нас есть сейчас, результаты будут только расти и укрепляться,

- отметил Марат Хуснуллин.

С 2017 года Карелия в разы повысила объемы дорожного строительства. Практически в 9 раз увеличилось количество объектов, где проводятся мероприятия – с 12 до 106. За пять лет почти в 18 раз вырос километраж работ – с 20 до 360 км ремонта в этом году. Рекордно повысилось финансирование – с 3,6 млрд до более чем 13 млрд рублей. Благодаря слаженной работе с федеральными коллегами республика участвует во всех профильных программах, успешно привлекая средства на развитие дорожной сети.

Сегодня работы ведутся по всей Карелии – опережающими темпами ремонтируются дороги, строятся новые объекты, реконструируются мосты, улучшается инфраструктура для БДД. Отдельное внимание – северным районам и территориям с плотной индивидуальной жилищной застройкой.

Сезон дорожных работ подошёл к концу. Об итогах года рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Сергей Щебекин.

- Сергей Юрьевич, можно говорить уже о завершении строительных работ в этом дорожном сезоне. Расскажите более подробно об объектах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- В рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог регионального значения. На большинстве автодорог ремонтные работы либо завершены, либо находятся на завершающем этапе.

Одним из наиболее значимых объектов, завершаемых в текущем году, является автодорога Медвежьегорск–Толвуя-Великая Губа, которая входит в сухопутный маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи». В 2021 и 2022 годах были отремонтированы более 82 километров этой автодороги. В текущем году работы ведутся на последнем участке автодороги протяженностью 25 километров. Общая стоимость работ по ремонту составила более 3 млрд рублей.

В 2023 году завершены работы по ремонту следующих автодорог и участков:

- автодороги «Кола»–Надвоицы–Сегежа, протяженностью 32 километра;

- участка автодороги «Кола»-Калевала–Лонка, которая включена в Опорную сеть дорог России;

- участка автодороги Кепа–Юшкозеро–Боровой–Костомукша протяженностью 26 километров;

- участка автодороги Усланка–Мегрега-Обжа протяженностью 15 километров;

- автодороги Педасеьга–Ладва-Ветка протяженностью более 18 километров.

Есть ещё преходящие объекты – это дороги, ремонт которых планируется завершить в 2024 году.

Так, в 2023 году мы начали ремонт подъезда к деревне Нижняя Салма протяженностью более 31 километра и подъездных дорог от федеральной трассы к п. Лоухи протяженностью 8 км и к поселку Чупа протяженностью 14 километров.

- Все ли работы закончены на улично-дорожной сети в столице Карелии, ведь по нацпроекту выполняется довольно большой объем в текущем году?

- За счет высоких темпов работы, грамотного планирования мероприятий и слаженной организации на всех уровнях в прошлом году в Петрозаводске опережающими темпами удалось отремонтировать 14 объектов протяженностью почти 10 километров, запланированных на 2023 год, а в текущем году приступили к ремонту объектов 2024 года.

В 2023 году завершены работы по ремонту улиц Трудовых Резервов, Льва Толстого, Сулажгорская, Птицефабрика, Чкалова, Пархоменко и Черняховского, нескольких улиц на Ключевой: Сусанина, Репникова, Петрова, Судостроительная и Кемская, на Древлянке: бульвар Интернационалистов, Скандинавский проезд и других улиц города.

Всего в текущем году в Петрозаводске планируется отремонтировать 32 объекта протяженностью более 20 километров дорог.

- В этом году были выделены средства казначейского кредита. Подробнее расскажите, на какой стадии работы на этих автодорогах? Есть ли те, что планируется ввести в эксплуатацию в текущем году?

- В текущем году Республике Карелия предоставлен бюджетный кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств в размере полтора миллиарда рублей.

Всего за счет средств кредита в 2023 году будут отремонтированы более 60 километров автомобильных дорог регионального значения:

- Деревянное–Деревянка–Пяжиева Сельга–Пухта;

- Видлицца–Кинелахта–Ведлозеро;

- Ильинский-Андрусово;

- Проккойла–Новые Пески-Соддер;

- Подъезд к Хуухканмяки;

- Видлица-Верхняя Видлица;

- Плавник–Кажма-Терехово;

- Подъезд к ст. Пергуба;

- Автодорога на деревню Новинка;

- Новинка–Тигвера;

- и ещё несколько дорог в Олонецком районе.

- Когда начнется ремонт автодороги, соединяющей нашу республику и Архангельскую область?

- Каргополь–Пудож - важнейшая межрегиональная трасса, которая связывает Карелию и Архангельскую область. Привести ее в нормативное состояние поможет статус Опорных дорог России: чтобы попасть в этот перечень, правительство Карелии провело большую работу с федеральным центром. Ремонт дороги Каргополь–Пудож мы планируем начать уже в следующем году.

Ремонт мы будем проводиться поэтапно, в 2024 году подрядчик будет работать на первых 47 км, через год – приведем в порядок оставшиеся 36 км. В реализации нам поможет национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом Путиным.

Дорога очень важна для Пудожского района. Поэтому дорога Каргополь–Пудож это тот инструмент, который позволит двигать социально-экономическое развитие района.

Кроме того, трасса значима и для межрегионального туристического направления. В будущем мы ждем рост потока туристов в сторону объекта ЮНЕСКО «Онежские петроглифы». Предварительные работы на дороге уже начались, идут геологические изыскания, изучение грунта, поскольку профиль сложный.

Это хорошие темпы для таких больших объемов работ. В целом на объект будут направлены порядка 3 млрд рублей, это серьезная инвестиция для нашей республики.

//Фото: Нина Никифорова/Минтранс