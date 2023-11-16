Карелия получила «Золотой каток»

Награждение состоялось накануне в рамках «Транспортной недели» на совещании по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Символический «Золотой каток» и диплом всей команде Республики Карелия за достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» премьер-министру Александру Чепику вручил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

У нас сложилась хорошая традиция подведения итогов работы по нацпроекту и вручения наград лидерам отрасли. При чем некоторые регионы награждаются уже не первый год, сохраняя высокие показатели работы. Так, дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта в этом году вручаются Архангельской, Белгородской, Тамбовской, Курганской, Ленинградской, Саратовской областям, городу Севастополю, Чеченской Республике, Республике Карелия и Кабардино-Балкарской Республике. Формирование комфортной безопасной городской среды, а также развитие агломераций – это ключевые задачи Стройкомплекса России. Мы выполняем поставленную Президентом задачу – ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян,

- отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, что Карелия достигла исторического максимума в этом году по ремонту, строительству и аккумулированию средств на развитие дорожной сети.

Благодаря БКД нам удалось отремонтировать большое количество дорог и мостов по всей республике. Без федеральной поддержки реализовать все эти проекты было бы сложно. Только в этом году по нацпроекту мы привели в порядок 360 км наших дорог (для сравнения, это в 18 раз больше, чем в 2017 году),

- отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков и поблагодарил специалистов и дорожных рабочих, которые справляются с поставленными задачами и объемами.

Благодаря слаженной работе с федеральными коллегами республика участвует во всех профильных программах, успешно привлекая средства на развитие дорожной сети, что позволило рекордно увеличить финансирование – с 3,6 млрд до более чем 13 млрд рублей.

Сегодня работы ведутся по всей Карелии – опережающими темпами ремонтируются дороги, строятся новые объекты, реконструируются мосты, улучшается инфраструктура для БДД. Отдельное внимание – северным районам и территориям с плотной индивидуальной жилищной застройкой.

//Фото: https://gov.karelia.ru