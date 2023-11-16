Чиновников обязали обеспечить жителей 62 деревень и сел чистой водой

У жителей более 60 населенных пунктов в Карелии забрезжила надежда на обеспечение чистой водой для питья. Роспотребнадзор в иске к пряжинским чиновникам заступился за жителей 62 населенных пунктов района.

Суд согласился с требованиями управления и возложил обязанность на районную администрацию обеспечить питьевой водой надлежащего качества в постоянном режиме жителей ряда деревень и сел.

Речь идет о д.Акимово, д.Гутсельга, д.Каскессельга, п.Кинелахта, д.Савиново, д.Кинерма, д.Койвусельга, п.Койвусельга, с.Колатсельга, д.Куйккола, д.Кохтусельга, д.Ламбинаволок, д.Лахта, д.Мандера, д.Палалахта, д.Паннила, д.Паннисельга, д.Погойла, д.Репное Озеро, д.Симанова Сельга, д.Сыссойла, д.Хлебозеро, д.Черная Ламба, д.Щеккила, д.Щукнаволок, д.Юргилица, д.Гонганалица, д.Ершнаволок, д.Каскеснаволок, д.Койккойла, д.Котчура, д.Важинская Пристань, д.Верхние Важины, д.Лижма, п.Виллагора, ст.Виллагора, п.Кутижма, ст.Кутижма, д.Нижние Виданы, д.Падозеро, д.Алекка, д.Ангенлахта, п.Иванисто, д.Каменьнаволок, д.Корза, п.Кудама, д.Курмойла, д.Метчелица, д.Мишенсельга, д.Нижняя Салма, п.Новые Пески, д.Проккойла, д.Рубчойла, д.Салменица, п.Соддер, д.Сямозеро, п.Сяпся, д.Сяргилахта, д.Улялега, д.Чуйнаволок, д.Чуралахта, с.Эссойла.

Также установлен срок для исполнения возложенной обязанности – до 1 января 2025 года. Судебное решение вступило в силу. // фото unsplash.com/ engin akyurt