30 ноября 2023, 17:06
Общество

Жителям аварийного барака в Сегеже пересчитали плату за свет

Собственникам квартир пересчитали плату за электроэнергию на общедомовые нужды на сумму более 22 тысяч

В Сегеже жителям подлежащего сносу аварийного дома пересчитали плату за электроэнергию на общедомовые нужды.

Жительница одной из квартир дома №4-а в переулке Интернатский просила проверить правильность начисления платы за свет. С такой просьбой она обратилась в жилищный надзор.

Специалисты запросили информацию у ресурсоснабжающей организации. В итоге всем собственникам квартир пересчитали плату с мая 2022 по октябрь 2023 года.

«Сумма перерасчета для заявителя составила 3539 рублей, а всего собственникам квартир в аварийном доме произведена корректировка на сумму более 22 800 рублей»,

- сообщили в госкомитете.

В домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, коммунальные ресурсы оплачивают по нормативу, а не показаниям приборов учета. // фото «Петрозаводск говорит»

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новости Карелии
Сегежа
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общедомовые нужды
перерасчет