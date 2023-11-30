Жителям аварийного барака в Сегеже пересчитали плату за свет

В Сегеже жителям подлежащего сносу аварийного дома пересчитали плату за электроэнергию на общедомовые нужды.

Жительница одной из квартир дома №4-а в переулке Интернатский просила проверить правильность начисления платы за свет. С такой просьбой она обратилась в жилищный надзор.

Специалисты запросили информацию у ресурсоснабжающей организации. В итоге всем собственникам квартир пересчитали плату с мая 2022 по октябрь 2023 года.

«Сумма перерасчета для заявителя составила 3539 рублей, а всего собственникам квартир в аварийном доме произведена корректировка на сумму более 22 800 рублей»,

- сообщили в госкомитете.

В домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, коммунальные ресурсы оплачивают по нормативу, а не показаниям приборов учета. // фото «Петрозаводск говорит»