В ДТП на «Сортавале» погиб предприниматель из Карелии

Один из водителей, погибших утром 22 марта в страшном ДТП на 89-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области, был жителем Карелии. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, водитель грузового автомобиля «Скания» жил в поселке Ляскеля. Ему было 42 года. Мужчина владел грузовиком и работал на нем в автоперевозках в качестве индивидуального предпринимателя. Его машина ехала из Карелии в сторону Санкт-Петербурга. Второй участник аварии - также автомобиль «Скания» - двигался в сторону Карелии. Им управлял 44-летний водитель петербургской компании. Мужчина также погиб.

Уточняется, что петербуржец умер на месте, а житель Карелии скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Напомним, групповое ДТП произошло в 4 утра 22 марта на 89-м километре «Сортавалы». В аварии также поучаствовал легковой автомобиль «Рено». Три человека из этой машины были госпитализированы.