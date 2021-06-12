12 июня 2021, 16:00
В детский сад в Петрозаводске завезли гнилые продукты
Глава карельской столицы рассказал о некрасивой истории с поставщиком питания для дошкольного учреждения
В Петрозаводске поставщик попытался завезти в детский сад №12 гнилые продукты. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский на своей странице в соцсети.
Инцидент произошел накануне. Кладовщик отказался принимать привезенное гнилье, продукты были отправлены назад поставщику. В детский сад была направлена комиссия из сотрудников управления образования и депутатов. В результате продукты были заменены.
Как рассказал Любарский, питание в этот детский сад поставляет ООО «Надежда». Компания регулярно выходит на аукционы, снижает цены, получает претензии и только потом меняет товар.
Глава города выразил мнение, что таких поставщиков нужно обходить стороной, и пообещал разобраться в ситуации.