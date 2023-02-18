В деревне Суйсарь хотят увековечить память о съемках фильма

В деревне Суйсарь, входящей в состав Заозерского сельского поселения, когда-то была пристань, которая вошла в историю советского кинематографа. Здесь снималась часть легендарного фильма «Холодное лето пятьдесят третьего». Именно отсюда в фильме кричали бандитам: «Не сметь входить на государственную пристань!». Сегодня от нее мало что осталось.

Сергея Аверичев, житель деревни Суйсарь и главный тренер "Карельской спортивной парусной школы" выступил с инициативой сделать памятный щит, посвященный пристани и истории, связанной с фильмом. Сергей сообщил, что расходы по изготовлению памятного щита возьмет на себя парусная школа, но для щита нужна информация: фото пристани, фото со съемок фильма, а, может быть, кто-то и непосредственно был очевидцем или участником съемочного процесса.

Сергей Аверичев просит всех откликнуться по поводу имеющейся информации. «Это наша история, и мы должны не допустить, чтобы ее не знали наши потомки», сообщается в группе «Суйсарь – райский уголок».