С понедельника в 9 районах Карелии будут отключения электричества

Энергетики предупреждают: в зоне ответственности АО «ПСК» идут работы на энергообъектах в рамках Ремонтной программы на 2023 год. На следующей неделе пройдут ремонты в девяти районах Карелии.

Компания «ПСК» приносит извинения жителям республики за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 19 по 22 февраля возможны:

Калевальский национальный район:

- 20, 21 и 22 февраля с 9.30 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70-я Октября, Ленина (дома 85,87). Здание насосной станции. Переулок Дорожный; хутор Ухтинский.

- 21 февраля с 9.00 до 12.00. Поселок Боровой: улица Вокзальная (дома 14, 18).

Кемский муниципальный район:

- 20 февраля с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Кедроручьевая. Переулок Октябрьский.

- 21 февраля с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

Кондопожский муниципальный район:

- 20 и 21 февраля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Коммунальная, Заводская.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 19 по 21 февраля с 9.00. до 17.00. Деревня Венгигора.

- С 19 по 21 февраля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Деревня Маслозеро.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 21 и 22 февраля с 9.00 до 16.00. Деревня Нурмолицы: дом № 1.

- 21 февраля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Егорова 1(дома 7-41), Мичурина, Совхозная (дома 1,2-А,6-А,6-В), Свободы (дома 43,45), Солнечная (дома 1,2,3), Володарского (дома 36-49); деревня Судалица (дома 1,3,5).

Прионежский муниципальный район:

- 20 февраля с 10.00 до 13.00. СНТ «Лесовод».

- 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 162- 184, Комсомольская (частично). Переулок Ивенский.

- 21 февраля с 10.00 до 16.00. Деревня Кузьминки; поселок Ладва, улицы Комсомольская (дома 1 – 37), Советская (дома 1 – 65).

- 21 февраля с 14.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Набережная.

- 22 февраля с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе (частично).

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 21 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

Петрозаводский городской округ:

- 20 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Тепличный: здания шиномонтажа, АЗС.

- 22 февраля с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: улицы Громовский проезд, Никольско-Шуйская, Горная, Ботаническая (частично). Переулок Монастырский.

Сегежский муниципальный район:

- 20 февраля с 13.30 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.

- 21 февраля с 13.30 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СНТ "Ромашка", "Яблоня", "Малина", "Строитель", "Лесовик", "Рябина", "Ягода", "Ранта", "Колосок", "Сосновый бор", "Брусника", "Бытовик"; город Сегежа: улицы Спиридонова (дома 33, 34, 35, 36), Строителей (дом 5). Проезд Монтажников (дома 6,7,8).