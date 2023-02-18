19 февраля по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль»

В воскресенье «Сбормобиль» выйдет на свой привычный маршрут по Петрозаводску. Волонтеры примут у горожан вторсырье на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах карельской столицы.





Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех инициативах экозащитников.

80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных, остальное – на печать листовок и экорекламу.



Организаторы напоминают, что из-за интенсивности разгрузок и ограниченного места в кузове напрямую передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются. Оставить корм, лекарства, ветошь и т.п. можно в специально организованных для этого пунктах.