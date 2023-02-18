18 февраля 2023, 11:11
Выясняются обстоятельства ДТП на трассе «Кола» в Карелии
Внедорожник выехал на встречку в Кондопожском районе
В пятницу вечером на 515 км автодороги «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Госавтоинспекция Карелии. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил занос машины и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Crafter.
В ГИБДД рассказали, что водителю Тойоты 24 года.
В результате аварии пострадали двое: 40-летний водитель Volkswagen и 25-летний пассажир автомобиля Toyota.
Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.