Карельский фотограф предупредил об опасности выхода на лед

Известный карельский фотограф Илья Тимин съездил на рыбалку к Ивановским островам, наловил налимов, а заодно показал, какой хрупкий лед на Онежском озере. Есть места, где лед отсутствует вовсе.

«За Ивановскими островами - живая вода, живые торосы и очень тонкие спайки».

Ивановские острова - группа островов, расположенных при выходе из Петрозаводской губы в северо-западной части Онежского озера, в семи километрах к северо-востоку от Петрозаводска.

В проливах между островами и до 500 метров в обе стороны - очень тонкий лед. Если в стороне - 20-30 см, то в проливе - не более 10 см. Человека выдержит, но технику - не факт, предупреждает Илья Тимин.





«Лед трещит по всем фронтам. Фотки со спутника пока не внушают оптимизма, что Онего в этом году встанет».

Фотограф призвал всех любителей зимней рыбалки быть предельно острожными. Также рассказал, что налим после заката клюет отлично.