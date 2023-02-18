Служба занятости приглашает выучиться на слесаря или монтажника

До конца марта планируется направить на обучение более 70 безработных граждан. Сейчас по направлению службы занятости жители региона обучаются в Петрозаводском автотранспортном техникуме на сварщиков, Учебный центр «Профспецресурс» готовит тракториста, Петрозаводский медицинский колледж – санитарок, здесь же проводит переобучение специалист «медицинского массажа» и повышает свою квалификацию сотрудник физиотерапевтического кабинета.

За счет бюджета Карелии в начале этого года можно обучиться на водителя троллейбуса для ПМУП «Городской транспорт», слесаря-ремонтника для «Кондопожского ЦБК», слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования для «Карельского окатыша». Ждут для обучения будущих монтажников санитарно-технических систем и оборудования для предприятий в сфере ЖКХ Лоухского района, сборщиков корпусов металлических судов для Судостроительного завода. Можно пройти обучение по программам «Рыбовод», «Администратор офиса». Для организации предпринимательской деятельности доступны программы «Пчеловод», «Фермер».

Артур Прозоркин работает водителем в РКС «Водоканал» уже больше года. Помогла ему найти работу служба занятости.

«Я ходил на собеседования в разные организации, но мне не подходил либо график работы, либо условия труда. Спустя некоторое время я получил письмо на электронную почту с перечнем обучающих курсов, которые были доступны для безработных. В списке предлагаемых курсов было обучение на водителя транспортного средства категории «С». Я долго хотел получить права данной категории, но не было финансовой возможности обучиться самостоятельно. Мою кандидатуру одобрили, и я пошел учиться. Группа была большая, учились жители из разных городов Карелии. Экзамен я сдал с первого раза, получил права и устроился в организацию РКС Водоканал»,

рассказал Артур Прозоркин.

Направления обучения безработных граждан определяются с учетом заявок работодателей, данных прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, сведений о потребности в кадрах для реализации инвестпроектов.

Обучение для безработных граждан проводится бесплатно, кроме того, компенсируются проезд к месту обучения и обратно, проживание, медицинская комиссия. Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться в агентства занятости по месту жительства.