В День Победы петрозаводчан будут кормить гречневой кашей

В День Победы благотворительная организация «Пища жизни» будет угощать горожан горячими обедами. У здания МВД на проспекте Карла Маркса 9 мая с 12:00 все желающие смогут попробовать гречневую кашу с овощами, свежеиспеченный бездрожжевой хлеб и напиток.

Также на большом экране участникам массовых мероприятий покажут документальный фильм о работе волонтеров «Пищи жизни» на Донбассе.

Организация «Пища жизни» помогает людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. С 2017 года движение обеспечивает горячими обедами бездомных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одиноких стариков.

Во время городских праздников петрозаводское отделение организации угощает всех желающих. // Фото: freepik.com.