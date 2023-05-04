Мастерские для инвалидов хотят создать в доме-интернате для ветеранов

Часть помещений на первом этаже в доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске никак не используются. В них предложили создать социально-трудовые мастерские для инвалидов третьей группы, сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты. Вопрос прорабатывают с комплексным центром социального обслуживания Карелии.

По словам министра соцзащиты Ольги Соколовой, родительское сообщество обращает внимание на необходимость дневной занятости для молодых людей с ментальными нарушениями. Она считает, что такие мастерские, как и технология сопровождаемого проживания, могут помочь в адаптации инвалидов.

Чиновники изучили опыт регионов, проанализировали возможности и выделили деньги на проект. По информации премьер-министра правительства Александра Чепика, готова проектно-сметная документация на капремонт помещений для мастерских. Общая стоимость проекта составляет около 30 миллионов рублей. Работы планируют выполнять в 2024-2025 годах.