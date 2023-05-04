Вступили в силу новые требования к системам оповещения населения

Новые требования к созданию, реконструкции и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения вступили в силу 4 мая. Изменения внесены в Федеральный закон «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правительство уполномочено определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения. Также в новых правилах уточнили полномочия органов власти и организаций.

Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию национального стандарта (ГОСТ), позволяющего повысить эффективность работы систем оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что актуализация стандарта стала крайне необходимой после выявления проблем, предусмотреть которые на этапе разработки и утверждения нормативной и методической документации было практически невозможно.

Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват. // Фото: freepik.com.