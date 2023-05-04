Небо в Ленобласти закрыли для полетов беспилотников

По соседству с Карелией запретили полеты беспилотников. Дроны запретили в Ленинградской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Исключение сделано лишь для работ по специальному разрешению для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры. К таким объектам относятся транспортные пути, линии электропередач, нефте- и газопровод, объекты водоснабжения и водоотведения, обнаружение лесных пожаров и контрольных мероприятий. При этом нужно будет указать цель, место и время работы беспилотников и данных ответственного за эксплуатацию.

По информации РБК, беспилотники также запретили в Псковской области.

Ранее власти столицы Карелии запретили полеты беспилотников на 9 мая. Запускать дроны во время праздника смогут лишь зарегистрированные СМИ и организаторы праздничных мероприятий. // фото unsplash.com