Петрозаводчанам запретили запускать дроны в День Победы

Выдавать разрешения на полеты беспилотных летательных аппаратов может администрация Петрозаводска. Это закреплено федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными постановлением правительства РФ. Разрешение выдают бесплатно, услугу оказывает управление по делам гражданской обороны и ЧС.

Но 9 мая разрешения на полеты видеокоптеров петрозаводчанам выдавать не будут, предупредили в мэрии. Пускать дроны во время праздника смогут лишь зарегистрированные СМИ и организаторы праздничных мероприятий.

«В этот день администрация призывает жителей города воздержаться от управления беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. // фото unsplash.com