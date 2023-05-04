МВД РК: за покупки по найденной карте последует уголовное дело

В МВД Карелии рассказали о раскрытом преступлении в Лоухском районе. В полицию обратился 20-летний житель поселка Лоухи: он потерял банковскую карту, а затем стал получать на телефон уведомления о денежных списаниях.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что заявитель обронил банковскую карту на улице, а нашла ее 51-летняя женщина, не имевшая ранее проблем с законом. Она не стала разыскивать владельца, а вместо этого направилась в магазин. Там купила продукты, за которые расплатилась бесконтактным способом. Затем пришла домой и сожгла чужую банковскую карту в печи.

В настоящее время подозреваемая дала признательные показания и пообещала возместить ущерб.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено и расследуется уголовное дело. // Фото: freepik.com.