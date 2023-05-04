Кемь и Рабочеостровск на несколько часов останутся без воды

Власти Кемского района предупредили об отключении водоснабжения. В зону отключения попадут Кемь и Рабочеостровск. Воды в этих населенных пунктах не будет 5 мая с 09:30 до 12:00.

В этот период будут проводить работы по обслуживанию оборудования на насосной станции, выполнять работы по монтажу запорной арматуры многоквартирных домов на проспекте Пролетарский, 41 и 43. // фото unsplash.com