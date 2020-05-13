В четверг воздух в Карелии прогреется до плюс 13

Завтра, 14 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +10+12.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов республики небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На севере ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, при прояснениях до -6, днем +8+13, по северным районам местами +2+7.

В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +8, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.