Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 13 мая

Сегодня, 13 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8+10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов республики небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7+12, на востоке местами +2+7.

В Костомукше до +6, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.