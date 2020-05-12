Мокрый снег с дождем ожидается в среду в Карелии

Завтра, 13 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0+2, днем +8+10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточной половине, днем в большинстве районов республики небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, на севере местами до -6, днем +7+12, на востоке местами +2+7.

В Костомукше до +6, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +6, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.