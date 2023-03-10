В центре Петрозаводска над тротуаром висят сосульки

Опасные сосульки над тротуаром заметили сегодня в центре Петрозаводска в доме №4 по проспекту Ленина.

Сосульки свисают со стороны проезжей части, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Петрозаводчан просят быть осторожными и бдительными.

9 марта сообщения о сосульках и наледи поступали по нескольким адресам на проспекте Невского и улице Анохина. После появившихся в соцсети сообщений чиновники мэрии выпустили напоминание для коммунальщиков о том, что снег и лед необходимо счищать с крыш своевременно, а при выполнении работ опасное место необходимо оградить. // фото unsplash.com