10 марта 2023, 12:06
В центре Петрозаводска над тротуаром висят сосульки
Петрозаводчан просят быть осторожными во время прогулок в центре города
Опасные сосульки над тротуаром заметили сегодня в центре Петрозаводска в доме №4 по проспекту Ленина.
Сосульки свисают со стороны проезжей части, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Петрозаводчан просят быть осторожными и бдительными.
9 марта сообщения о сосульках и наледи поступали по нескольким адресам на проспекте Невского и улице Анохина. После появившихся в соцсети сообщений чиновники мэрии выпустили напоминание для коммунальщиков о том, что снег и лед необходимо счищать с крыш своевременно, а при выполнении работ опасное место необходимо оградить. // фото unsplash.com