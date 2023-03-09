Петрозаводчан предупредили о падающих сосульках

В центре Петрозаводска и на Голиковке стало небезопасно для пешеходов. Сразу по нескольким адресам в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о сосульках и наледи.

Так, на доме №54 по проспекту Невского с крыши свисают ледяные пики. В доме №56 по Невского сосульки больше не держатся на кровле и падают на тротуар. Петрозаводчан призывают быть осторожными.

В доме №12 на улице Анохина с крыши свисает ледяная глыба. При этом отмечается, что над вторым подъездом нет козырька, который мог бы защитить от падения наледи. // фото unsplash.com