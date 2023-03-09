09 марта 2023, 20:27
Петрозаводчан предупредили о падающих сосульках
Опасность поджидает петрозаводчан по нескольким адресам
В центре Петрозаводска и на Голиковке стало небезопасно для пешеходов. Сразу по нескольким адресам в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о сосульках и наледи.
Так, на доме №54 по проспекту Невского с крыши свисают ледяные пики. В доме №56 по Невского сосульки больше не держатся на кровле и падают на тротуар. Петрозаводчан призывают быть осторожными.
В доме №12 на улице Анохина с крыши свисает ледяная глыба. При этом отмечается, что над вторым подъездом нет козырька, который мог бы защитить от падения наледи. // фото unsplash.com