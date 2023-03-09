Студента арестовали по обвинению в диверсии на железной дороге

19-летнего студента из Сортавалы обвинили в организации террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на Петрозаводский городской суд.

Молодого человека обвиняют в участии в диверсии на железной дороге. Ему может грозить суровое наказание – от 15 лет до пожизненного заключения.

По решению суда, студента арестовали на два месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

В Карелии задержан еще один молодой человек, 18-летний студент. Его подозревают в подстрекательстве к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника.