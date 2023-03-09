09 марта 2023, 17:25
Жителей Карелии попросили сообщать о наркопритонах
Первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» начнется на днях
Жители Карелии могут помочь в поисках наркодилеров. С 13 по 24 марта в регионе пройдет первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой информации, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - говорится в сообщении полиции.
Местные жители смогут сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и людях, распространяющих наркотические средства. Звонить можно по номеру: 02 (с мобильного 102). // фото unsplash.com